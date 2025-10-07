Davada ilginç ayrıntı: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Bursa'da eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın (32) hayatını kaybettiği 2022 yılındaki uçak kazasıyla ilgili Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2’nci duruşması görüldü.



Duruşmaya tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K., tanıklar ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi. Tanık olarak dinlenen firmanın Uçuş Operasyon Müdürü Selim P.’nin ifadeleri ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. "TEKLİF ETTİ, BEN DE KABUL ETTİM" Furkan Otkum ile yakın arkadaş olduklarını belirten Selim P., “Murat Avşar, tecrübe edecek pilottu. Olay gününün sabahında kaza kırıma uğrayan uçakla Bursa’dan kalkıp İzmir-Edremit- Bursa seferi yaptım. Kazadan önce tecrübe dersi için dinleniyordum. Tecrübe uçuşu Furkan’la arka arkaya havalanacaktık. Ben dinlenirken, Furkan uçakları değiştirme teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Uçak değiştirmede, uçuş kurallarına göre herhangi bir problem yok. Furkan havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü gördük” dedi.

Uçak iki katlı bir eve çarpıp sokağa düştükten sonra alev almıştı.

"UÇAK SPİRAL YAPARAK DÜŞTÜ"



İzmir’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve kaza olduğu gün firmada pilot olarak görev yapan Laçin A. da kazadan bir gün önce kırıma uğrayan uçakla uçuş yaptığını Bursa’dan kalkış yaparak Denizli-Isparta-Bursa seferi yaptıklarını belirtti. Kazayı gördüğünü söyleyen Alp, “Kalkış yaptıktan yaklaşık 1 dakika sonra geri döndüler. Pisti karşılarına alınca biz de indiklerinde niye döndünüz diye sorarız diyorduk. Biz inmelerini beklerken uçak ‘Spin’ yaptı, daha sonra kendi etrafında spiral yaparak düştü. Düşme anlarını gözlerimle gördüm” ifadelerini kullandı.



Selim P.’nin İzmir-Edremit seferinin ardından teknisyen Mustafa K.’nın isteğiyle uçağın motorunu çalıştırdığını belirten Laçin A., “Motoru çalıştırdığımda bir sıkıntı yoktu. Mustafa K.’ya, ‘Motoru bana neden çalıştırdın?’ diye sorduğumda ‘Sıkıntı yok. Motorun sesini dinlemek istedim’ dedi” diye konuştu.



Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar, kazada hayatı kaybetti.

"KARBÜRATÖR AYARLARINI DEĞİŞTİRMEDİM"



Mahkeme heyetinin söz verdiği Fevzi A. Daha önceki duruşmadaki beyanının geçerli olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Fevzi A.’dan sonra söz hakkı verilen Mustafa K. uçağın fazla yakıt yakmasının meteorolojik bir olay olabileceğini belirterek, “Uçağın fazla yakıt yaktığı için arızalı olacağı söyleniyor. Bu bir arıza değil. Ayrıca bana da fazla yaktığını söylemediler. Ayrıca size uçak arıza defterinin ilgili sayfasının resmini, uçak malzemelerinin kazadan sonra doğru bir şekilde muhafaza edilmediğine dair belgeyi ve görüntüleri sunuyorum. Ben karbüratör ayarlarını değiştirmedim” dedi.



YENİ RAPOR İSTENDİ Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dava konusunda sanıkların, BURULAŞ’ın ve tanıklardan Selim P.’nin, Uçuş Operasyon Müdürü olması nedeniyle kusuru olup olmadığının incelenmesi için sanık ve avukatlarının beyanlarını dikkate alarak 3 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulmasına karar vererek, kurulun raporunun sunulması için duruşma ertelendi.

Düşen tek motorlu eğitim uçağı Yunuseli Havaalanı’ndan havalanmıştı.