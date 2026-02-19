Davası geciken "Alo Adalet" hattını arayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Gürlek, asa dışı bahis, uyuşturucu, FETÖ ile mücadele ve ALO Adalet hattı hakkında değerlendirmeler yaptı.

"ALO ADALET" HATTI

Geçen günlerde "Alo Adalet" hattı kuracaklarını ve davası geciken vatandaşların bu hattı arayarak mağduriyetlerini gidereceklerini açıklamıştı.

Gürlek, vatandaşın yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesi amacıyla "Alo Adalet" hattının kurulacağını vurgulayıp çalışmanın yapay destekli tasarlanacağını dile getirdi.

Pilot bölgenin İstanbul olacağını sözlerine ekleyen Gürlek, "Vatandaş ya adliyeye ya da alo adalet hattını arayacak. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir." dedi.

SOSYAL MEDYADA KİMLİK DOĞRULAMA

Gürlek, kimlik doğrulamanın esaslığına dikkat çekip "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." diye konuştu.

Gürlek, şüphelinin kimliği belli olduğu için de cezai sorumluluğu olacağını da sözlerine ekledi.

"YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİNİ ÇÖZDÜK"

Gürlek "Yasa dışı bahis sitemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar ancak bu konuda kararlıyız.” dedi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Çocuk yaştaki suçlularla ilgili 12. Yargı Paketi'ne bir ekleme yapacaklarını açıklayan Bakan Gürlek, "Sokak çetelerine göz açtırmayacağız. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz." dedi.

Avrupa’da suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşlarının 10 olduğundan bahseden Gürlek, "Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.