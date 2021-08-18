Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

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Antalya'da çeşitli suçlarından davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın açığa alındığı bildirildi.

Hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı.

HSK ikinci dairesi Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, O.İ. nin açığa alınmasına karar verdi.

Hakim O.İ. 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından yargıladığı E.B ile aynı masada yemek yerken görüntülenmişti.