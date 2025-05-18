Davet geldi: "Osimhen bebeği" sahibine kavuşuyor

Soğanlı bebeğiyle ünlü Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.



Demir'in ördüğü bebeğin haber olmasının ardından Galatasaray Kulübü yetkilileri, Demir'e ulaştı.



Ligin 36. haftasında RAMS Park'taki Galatasaray-Kayserispor maçına daveti kabul eden Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etmek ve maçı izlemek üzere İstanbul'a giden uçağa bindi.