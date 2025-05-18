Davet geldi: "Osimhen bebeği" sahibine kavuşuyor
Kadın çiftçi Neslihan Demir'in, bebeğini ördüğü Osimhen ile tanışma hayali gerçek oluyor. Demir, davet üzerine Galatasaray-Kayserispor maçını tribünden izleyecek.
Soğanlı bebeğiyle ünlü Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.
Demir'in ördüğü bebeğin haber olmasının ardından Galatasaray Kulübü yetkilileri, Demir'e ulaştı.
Ligin 36. haftasında RAMS Park'taki Galatasaray-Kayserispor maçına daveti kabul eden Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etmek ve maçı izlemek üzere İstanbul'a giden uçağa bindi.
"BİZİMLE KALMASINI SÖYLEYECEĞİM"
Osimhen'e ördüğü bebeği hediye etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Demir, "Maçı izleyeceğim, Osimhen'e bebek hediye edeceğim. çok mutluyum. Yanımda, İncesu'nun yufka ekmeğini, Yeşilhisar'ımızın Soğanlı bebeğini, ördüğüm 'Osimhen bebeği' götürüyorum. Galatasaray için ördüğüm topu götürüyorum. Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim, ikna etmeye çalışacağım, bakalım" diye konuştu.
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