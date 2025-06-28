David Jurasek Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen, bonservisi ise Portekiz takımı Benfica'da olan David Jurasek ile prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kısa bir açıklama yapan Jurasek, iyi ve mutlu olduğunu ifade etti.

Bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırlayan Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.

Havalimanından ayrıldıktan sonra konaklayacağı otele doğru hareket eden Jurasek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

