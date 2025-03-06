Davulcular bahşişi beğenmedi! 3 yıldır mahalleye uğramıyorlar

Bu ramazana da mahallede davulcu olmadan girdiklerini belirten Muhtar Turhan Özgünden, "Üç sene önce davulcularımız burada çalmak istemediler çünkü verilen bir maaş veya belirli bir para yok. Sadece toplanan bahşişler olduğu için, bizim mahallemizden de fazla bahşiş çıkmıyor. Bundan dolayı kabul etmediler." dedi.