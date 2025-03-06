Davulcular bahşişi beğenmedi! 3 yıldır mahalleye uğramıyorlar
Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde düşük bahşiş nedeniyle 3 yıldır davulcu bulunamıyor.
Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde, 2022 yılında kimse, düşük bahşiş nedeniyle ramazan ayında davul çalmak istemedi. Mahalle muhtarı Turhan Özgünden, aynı yıl mahalledeki gençlerle davul çalarak geleneği yaşatmaya çalıştı.
İlerleyen dönemde konuyu valilik ve belediyeye taşıyan Özgünden, davulcu konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek yardım istedi. Özgünden'in isteği karşılıksız kalınca, mahallede son 3 yıldır ramazanda davul sesi yükselmedi.
Bu ramazana da mahallede davulcu olmadan girdiklerini belirten Muhtar Turhan Özgünden, "Üç sene önce davulcularımız burada çalmak istemediler çünkü verilen bir maaş veya belirli bir para yok. Sadece toplanan bahşişler olduğu için, bizim mahallemizden de fazla bahşiş çıkmıyor. Bundan dolayı kabul etmediler." dedi.
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