Yargıtay, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün'e, Twitter'dan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na 'IŞİD sever" dediği için verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberindee, Yargıtay'In kararının gerekçesi yer aldı.

Kararda, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda, çağdaş olduğuna inandığımız ülkemizde, varlığına her daim güvendiğimiz hukuk sistemimizde, özgür bireylerden oluşan özgür bir toplum olmak adına daha hoşgörülü ve geniş bakış açısına sahip olmak gerekmektedir" denildi.

Davutoğlu'nun şikayeti üzerine Aygün hakkında "Hakaret, halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, Aygün'e 1 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Aygün'ün temyizi üzerine dava dosyası Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararının onanması yönnüde tebilğname hazırladı. Ancak Yargıtay, her iki suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.