Davutpaşa patlaması davasında karar

İstanbul Zeytinburnu’nda 2008 yılında ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamadan 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek yargılamanın yeniden yapılmasına ve başvuruculara 1 milyon 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasında sanık Rüstem Tekin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Tekin “Ben suçsuzum beraatimi talep ediyorum. Feci bir olay ama bunu sorumluluğu bizlerde değil. Allah rahmet eylesin. Ama bunu sorumluluğunu 4 kamu çalışanına yüklemek doğru değil. Bunun sorumlusu işletme sahibidir.” dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi’nde 2004-2007 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ve aynı belediyede 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz’ün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan önce ayrı ayrı 1 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, bu sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak, cezalarını 10'ar aya indirdi. Mahkeme, patlamanın olduğu tarih 31 Ocak 2008’e kadar Zeytinburnu Belediyesi’nde Zabıta Müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlamanın olduğu zamana kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olan sanık Rüstem Tekin’in “görevi kötüye kullanma" suçundan önce 2’şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezalarını 1’er yıl 8’er aya düşürdü. Sanıklara verilen cezalarda erteleme yapılmazken, mahkeme başkanı ise sanıklara uygulanan takdiri indirime muhalefet şerhi koydu.

Duruşma sonrasında açıklama yapan bir kısım müşteki avukatlarından Özlem Özkan, “Bugün verilen karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Çok daha yüksek bir ceza oranının verilmesini savunuyorduk. Fakat mahkeme yine bir önceki kararında aynen devam etti. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz.” dedi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'da 5 katlı Emek İş Hanı'nda 31 Ocak 2008'de meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı.



Ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Belediyesinden 5 personel ile 2 bina sahibi ve patlamanın olduğu atölyeden bir kişinin cezalandırılması istenmişti.



İddianamede, Zeytinburnu Belediyesinin 5 çalışanının "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle öldürme", diğer 3 sanığın da "taksirle öldürme" suçunu işledikleri ifade edilmişti. Hakkında ek iddianame düzenlenerek bu davanın sanıkları arasına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış'ın da "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından cezalandırılması talebinde bulunulmuştu.



Dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da Danıştay 1. Dairesinin, İçişleri Bakanlığının soruşturma izni vermemesi yönündeki kararını kaldırmasının ardından davaya dahil edilmişti. Aydın hakkında da "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.