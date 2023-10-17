Davutpaşa patlamasında savcı mütalaasını açıkladı (21 kişi ölmüş, 115 kişi de yaralanmıştı)

“DİKKATLİ BİR DENETİM YAPILMIŞ OLSAYDI DURUM TESPİT EDİLEBİLİRDİ”



Olaydan önce yapılan inceleme sonucu iş yerinde ruhsatsız faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu durumun Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirildiği, ancak o tarihte Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü olan sanık Rüstem Tekin’in yaklaşık 5 ay sonra Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdiği kaydedildi.



İş yerine yönelik işlemlere başlandığı aşamada ise ruhsatsız patlayıcı madde üretilen bu iş yerini mevzuatın emrettiği gibi kapatmak yerine, sahibine ruhsat başvurusunda bulunması için süre verilerek faaliyetine devam etmesine izin verildiği anlatıldı.



Bahsi geçen iş yeri için zabıta ekiplerinin birçok kez gitmiş olmasına patlayıcı madde üretildiğini tespit edemediklerine de yer verildi.



Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere yerinde ve dikkatli bir denetim yapılmış olsaydı durumun tespit edilebileceği belirtildi.



Sanık Rüstem Tekin ile Zabıta Müdürü olan sanık Feruz Kutsal'ın, iş yerini yeterince denetlemeyerek ve yapılan işin niteliğini ve çevre için oluşturduğu tehlikeyi zamanında ortaya çıkarıp önlemeyerek, gerekli ruhsat belgesinin alınmasını sağlamamak suretiyle görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri kaydedildi.



Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal'ın “Görevi kötüye kullanma” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.



Şevket Yıldırım ise “Ben bu binanın yapım tarihinde Bakırköy Belediyesi'nde görevliydim. Ben yoktum. Olay meydana geldiğinde ben görevde de değildim. Benim patlamayla alakam yoktur.” dedi.



Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.



AYM YENİDEN YARGILAMA KARARI VERMİŞTİ



Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemede, “Yaşam hakkı ihlali ve etkin soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle, davada yargılamanın yenilenmesi kararını vermişti