Dayakçı anaokulu öğretmeninin cezası belli oldu

NTV Haber 23.09.2021 - 14:35
İstanbul Tuzla’da 3 yıl önce özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Güler D., 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dinlenen müştekiler, sanık Güler D.'nin cezalandırılmasını istediler.
Güler D.'nin avukatı ise "Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme, Güler D.’yi “Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
ZİNCİRLEME SUÇ
Sanığın suçu birden fazla kez zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza 10 ay 15 güne yükseltildi.
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