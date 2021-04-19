Dayakçı eşe 700 km’den müdahale: Bulunduğun alanı terk et

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha önce 15 ilde pilot olarak kullanılan 'elektronik kelepçe' uygulaması 81 ilde aktif hale getirildi. Mahkemelerce verilen kararlar bu merkezde sisteme yükleniyor. Mahkeme kararıyla birlikte şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişiye elektronik kelepçe takılırken, hem bu kişiye hem de mağdur kadına ayrıca Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’ne tanımlı cep telefonu benzeri aparat veriliyor. Böylece şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı 7 gün 24 saat takip ediliyor. İhlal olduğu takdirde cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılıyor.



MÜDAHALE ANI



Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun, Türkiye genelinde halen 150 kişinin elektronik kelepçe ile takip edildiği merkeze girdi. Kızılkoyun'un haberine göre, merkezde bulunduğu sürede elektronik kelepçe kurallarını ihlal eden bir kişiye anlık müdahale edildi. Gaziantep’te elektronik kelepçe takılı bir kişi, şiddet uyguladığı eşinin bulunduğu alana bir kilometre yaklaştı. Anında merkeze alarm düştü, merkezden hemen bu kişiye “Bulunduğun alanı terk et” uyarısı yapılırken, mağdur kadına ise güvenli bir bölgeye geçmesi uyarısında bulunuldu. Aynı anda ise Gaziantep emniyeti uyarılarak bölgeye ekip gönderildi. Yapılan uyarı ve önlemlerin ardından elektronik kelepçe takılı kişi, eşinin bulunduğu alanı terk ederken, mağdur kadın ise güvenli bölgeye alınmış oldu.



4 TÜR İZLEME



Adli ve terör dahil diğer suçlarda da elektronik kelepçe uygulaması yapılıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi 20 Ocak 2013 tarihinde kuruldu. Merkezden aynı anda 5 bin kişi 24 saat aralıksız takip edilebiliyor. Elektronik izleme kapsamında Türkiye genelinde 4 tür elektronik izleme ünitesi kullanılıyor. Bunlar, “Konutun terk edilmemesi amaçlı kullanılan ünite, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı kullanılan ünite, alkol kullanımı izleme ünitesi ve mağdur koruma ünitesi” şeklinde.

1086 BİRİM KURULDU



Emniyet ve jandarmada il düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ilçe düzeyine yaygınlaştırıldı. Emniyet bünyesinde 1005 büro amirliği, jandarma bünyesinde ise 5 şube müdürlüğü ile 76 “Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları ile Mücadele Kısım Amirliği” olmak üzere 1086 yeni birim kuruldu.



Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde teknolojinin de aktif olarak kullanılması kadın cinayet sayılarına da yansıdı. Resmi rakamlara göre 2019’da 336 kadın cinayete kurban giderken, bu sayı 2020 yılında 266 oldu.

'BENİM BAŞIMA GELMEZ' DEMEYİN



Haberde görüşlerine yer verilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı’nda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, çalışmaları anlattı:



“81 ilde gelen mahkeme kararları Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’nden sisteme yükleniyor. Sisteme giriş sağlandıktan sonra ise şiddet uygulayan kişi 7 gün 24 saat bu merkezden takip ediliyor. Şiddet mağdurlarının korunması, takip edilmesi, şiddet uygulayanın belli bir mesafeden fazla yaklaşmaması öngörülüyor. Şiddet uygulayan eğer mesafeyi ihlal ettiyse veya teşebbüs olursa elektronik kelepçe ve elindeki üniteden koordinat bilgisi alındığı için tüm hareketlerini anlık takip edebiliyoruz. Nereye gitmiş, ne kadar kalmış, takip edebiliyoruz. Mesafeyi ihlal ettiği an hem şiddet mağduru, hem de şüpheli anında merkezden aranıyor. Yasaklı alana girdiyse oradan ayrılması konusunda ikaz ediliyor. Aynı anda mağdur da uyarılarak, hemen güvenli bölgeye geçmesi sağlanıyor. Şiddet uygulayan hareketine devam ediyorsa, iletişim kurulamıyorsa, ihlalde ısrar ediyorsa bölgedeki en yakın ekibe bilgi aktarılıyor, anında müdahale ediliyor.



LÜTFEN KADES’İ TELEFONA İNDİRİN



Kadınlarımıza sesleniyorum, lütfen KADES uygulamasını cep telefonlarına indirsinler. ‘Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum’ veya ‘Bana bir şey olmaz’ demesinler. Yakınları, tanıdıkları, eşleri tarafından şiddete uğramıyor olabilirler. Ancak yolda yürürken, işte, sokakta karşılaştıkları birisi tarafından fiziksel veya sözlü şiddete, tacize maruz kalabilirler. Böyle bir durumda KADES uygulamasını kullandıklarında, tek tuşla yanınızdayız. Acil çağrı hatları aramaları, bulunduğu konumu, adresi bildirmeleri zaman alacak şeyler. O şok ve panik halinde belki de bulunduğu yeri bile tarif etmekte zorlanabilir.



TEK TUŞLA KOORDİNAT



KADES uygulamasıyla koordinat bilgisini açarak tek tuşa bastığı andan itibaren herhangi bir yeri aramasına, bulunduğu konumu anlatmasına gerek kalmıyor. Anında acil çağrı merkezine ihbarı düşüyor. Bulunduğu konum en yakın polis ekibine, devriyedeki ekiplere bildiriliyor. Ortalama 5 dakika gibi bir sürede ekip orada oluyor. Gönül ister ki hiçbir kadın şiddete uğramasın, böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymasın ama kadınlarımız olası bir şiddet karşısında en azından kendisini güvende hissetmesi için bu uygulamayı kullansınlar.



SESSİZ KALMAYIN



Şiddet karşısında kadının hiçbir zaman sessiz kalmamasını istiyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, emniyet olarak kadına karşı şiddetin önüne geçmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu mücadeleye teknolojiyi dahil ederek ve etkin kullanarak kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi adımlar atıyoruz, yoğun mesai harcıyoruz.”

2 MİLYON KADIN KADES’İ KULLANIYOR



İçişleri Bakanlığı’nca 2018’de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar cep telefonuna 2 milyon 135 bin kişi indirdi. Uygulama üzerinden 114 bin 300 kadın karşılaştığı acil durumları tek tuşla ihbar etti.