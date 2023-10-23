Dayakçı kocasını sokakta bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı.



Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Abdülhamit Y. (26) ile eşi Nuray Y. (25) arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Olay günü ikili evlerinde olduğu esnada birbirleriyle aldatma iddiası nedeniyle tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülhamit Y., eşini darp etmeye başladı. Kavganın daha da şiddetlenmesi üzerine Abdülhamit Y. bıçakla eşini kolundan yaraladı.



TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Mutfaktan ekmek bıçağı alarak dışarıya çıkan kadın, eşini bıçakladı. Aracın lastiklerini de bıçaklayan kadın, bir hamle daha yapacağı esnada çevredeki esnaf araya girdi. Elindeki bıçağı güçlükle alan esnaf ardından kadını sakinleştirmeye çalıştı. Göğsünün altından yaralanan Abdülhamit Y. hastaneye kaldırılırken Nuray Y. taksiye binerek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, eşini bıçaklayan Nuray Y.’yi tedavi olmaya gittiği hastanede yakalandı.

İfadesinde tartıştığı eşinin kendisini evde dövdüğünü söyleyen Nuray Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3 SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan eşi tarafından bıçaklanan Abdülhamit Y.’nin emniyette “mala zarar verme”, “Kişilerin huzur ve sukünunu bozma” ve “Taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.