Dayakçı öğretmene soruşturma

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 10.06.2022 - 10:09
Kocaeli'de İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan C.D., 17 yaşındaki öğrencisini sınıfta dövdü.
Makine bölümünde eğitim alan öğrenci haftada bir gün okula gidiyordu.
Sınıftaki başka bir öğrenci, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüler üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.
Öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.
Öğrencinin ailesi, oğullarının dövüldüğünü evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi.
Aile, öğretmenin ceza almasını istiyor.