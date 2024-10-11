Dayı yeğen silahlı saldırıda öldürüldü

Cinayet, Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki armanlık alanda meydana geldi. Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayrettin Çorukcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.