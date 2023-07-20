Dayılarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.M.K.(35) iddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan dayıları B.K. (52) ve C.K.'nın (49) yanına gitti.

Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.M.K., yanında getirdiği tabanca ile dayılarına ateş açtı.

Vücuduna mermiler isabet eden B.K. ve C.K., kanlar içerisinde yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan B.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

B.K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, diğer yaralı C.K.'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olayın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dayılarını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.