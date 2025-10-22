Dayısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir müstakil evde M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı yeğenini bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis olay yerinden kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlattı.