Dayısını öldürdü: Kan donduran cinayette karar

İ. A. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Tutuklu sanık İ.A., haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

14 YIL HAPİS

Mahkeme, İ.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezada üçte bir oranında indirime giderek, 14 yıl hapse hükmetti.

İ.A.'nın avukatı, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 29 Mayıs 2024 saat 02.00 sıralarında bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan'dan Erzurum'a anneannesinin yanına gelen İ.A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı, 2 saat sonra da geri döndü.

Saat 02.00 sıralarında eve alkollü gelen dayısı M.T. ile İ.A. arasında akşam sokağa çıkma nedeniyle tartışma çıktı.

İ.A., kendisine kötü söylemlerde bulunup dövdüğünü öne sürdüğü dayısını bıçakladı.

M.T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyarak asansöre bindirdi.

İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

M.T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.'nın "Kasten yaralama", "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "Tehdit ve hakaret" suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan İ.A., "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.