Dayısını öldürüp gömdü, suçunu itiraf etti: Çankırı'da kan donduran cinayet
Çankırı'da bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in yeğeni E.Y. tarafından öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan 28 yaşındaki E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı 41 yaşındaki Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.
E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti.
CESEDİNE ULAŞILDI
E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
