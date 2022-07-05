DBP milletvekili  Aydeniz hakkındaki komisyon süreci sona erdi

Haberler - NTV Haber 05.07.2022 - 17:25
Meclis Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği 5 dosyayı inceledi.
Komisyonun bugün sözlü savunmasını alınan Aydeniz hakkındaki kararını yarın saat 11.00'de açıklaması bekleniyor.
Aydeniz ile ilgili son karar tatile giren Meclis Genel Kurulu tarafından 1 Ekim'den sonra alınacak.
İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride Aydeniz, bir polise yumruk atmıştı.
Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.