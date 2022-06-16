DBP ve HDP'li iki milletvekilinin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'nda

İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan HDP'li milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 17:44

DBP ve HDP'li iki milletvekilinin fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'nda

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Adalet Bakanlığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeleri Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na gönderecek. Bundan sonraki süreç, Meclis'in takdirinde işleyecek.

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