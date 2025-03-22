DDM'den İBB soruşturmasındaki MASAK raporlarıyla ilgili açıklama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MASAK raporlarının eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içerdiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İBB soruşturmasında MASAK raporlarının banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırlandığı belirtildi.



Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir. Kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."