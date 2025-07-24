DMM'den "İHA" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “bir Türk İHA’sının Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den "İHA" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki bazı iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. 

Açıklama şöyle: 

"Bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan “bir Türk İHA’sının Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, herhangi bir somut bilgi ya da belgeye dayanmamakta; kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Resmî makamlarca yapılmayan açıklamalara ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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