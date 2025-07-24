DMM'den "İHA" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki bazı iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.



Açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan “bir Türk İHA’sının Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Söz konusu paylaşımlar, herhangi bir somut bilgi ya da belgeye dayanmamakta; kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.



Resmî makamlarca yapılmayan açıklamalara ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."