DAEŞ'e operasyon: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"“51 DAEŞ şüphelisini yakaladık



- DAEŞ terör örgütüne üye olan,

- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.



Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. 🇹🇷



Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.



Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz"

