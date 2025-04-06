Debi arttı, rafting tutkunları bölgeye akın etti

Büyük Melen Çayı'nda rafting tutkunlarını adrenalin aramaya devam ediyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı’nın debisi arttı ve rafting sezonu açıldı.

Dokuzdeğirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen Çayı’nın sularıyla mücadele ediyor. Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor.



Rafting turu sırasında profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor.



Kaza yaptıklarını düşünen raftingciler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor.

