Debi arttı, rafting tutkunları bölgeye akın etti
Düzce'de kar sularının erimesiyle Büyük Melen Çayı'nın debisi arttı, rafting sezonu açıldı. 9 günlük bayram tatilinde rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişi geldi.
Büyük Melen Çayı'nda rafting tutkunlarını adrenalin aramaya devam ediyor.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı’nın debisi arttı ve rafting sezonu açıldı.
Dokuzdeğirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen Çayı’nın sularıyla mücadele ediyor. Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor.
Rafting turu sırasında profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor.
Kaza yaptıklarını düşünen raftingciler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor.
9 GÜNDE 10 BİN KİŞİ
9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor.
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