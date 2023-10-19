"Deccal'i vurdum" diyerek başını satırla kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da özel öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u öldüren İhsan Günay'in cezası onandı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayında görülen karar duruşmasında sanık Güney'e, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.



Hükme, sanığın akıl sağlığına ilişkin geçerli rapor alınmadan karar verildiği, suç vasfında hata yapıldığı ve indirim hükümlerinden yararlandırılmadığı gerekçesiyle itiraz edildi.



Dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itirazı reddetti.



GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI



Ret kararının gerekçesinde, sanık Güney'in Mehmet Sami Tuğrul'u 35 yerinden bıçaklayıp satırla başını gövdesinden ayırarak "eziyet çektirmek suretiyle insan öldürme" suçunu işlediği kaydedildi.



Ayrıca iddialar, savunmalar, tanık beyanları, olay yeri incelemeleri, el koyma tutanakları, otopsi raporu ile tüm dosya içeriğine göre; suçun sübutunun (şüpheye yer bırakmayacak şekilde) kabulünde isabetsizlik görülmediği belirtildi.



Gerekçede, sanık Güney'in ceza ehliyeti yönünden alınan raporunun denetime açık ve hükme yeterli olduğu belirtilerek, bu hususlarda hukuka aykırılık bulunmadığı açıklandı.

