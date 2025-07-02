Dede ile torunun acı sonu

Elazığ-Bingöl Karayolu Akmezra köyü mevkisinde gece saatlerinde G.T.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.

Kazada Sabri Tartar ile torunu Salih Tartar hayatını kaybetti, G.T. ile N.T. de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.