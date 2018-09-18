Sümer Mahallesi'nde oturan emekli Halit Aydoğdu ile torunu Gazi Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, engelliler için mavi plastik kapak topluyor. Aydoğdu ve torunu, topladıkları kapakları geri dönüşüm şirketine satıp karşılığında aldıkları parayla engelliler için tekerlekli sandalye tedarik ediyor. Halit Aydoğdu, torunu ile 11 yılda topladıkları 43 ton mavi kapak karşılığında bugüne kadar 137 tekerlekli sandalye alıp, bunların 130'unu ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 7 tekerli sandalyeyi de yakında teslim edeceklerini söyledi. Mavi kapak toplamaya torunu Melike için başladığını anlatan Halit Aydoğdu, şöyle konuştu:



"Melike, ilkokula giderken öğretmenleri 500 kapak getireni dergiye çıkartacaklarını söylemişlerdi. Torunum da okula topladığı 485 kapakla gitti. Ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 137 tekerlekli sandalye aldık. Bunun 130'unu Eskişehir ve çeşitli ilerdeki engellilere verdik. 7 sandalyenin birini Van'a, diğerlerini de çeşitli illere göndereceğiz."



Halit Aydoğdu, hem kendilerinin mavi kapak topladıklarını hem de çeşitli illerden kargoyla kapak gönderildiğini belirtti.



Ücretsiz kargoya ihtiyaç duyduklarını belirten Melike Sarıtaş da "Kargolarımız çok sayıda arttı. Daha çok insana yardım edeceğiz. Bu yüzden bizim ücretsiz kargoya ihtiyacımız var. Bize bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu konuda bize yardımcı olun, ücretsiz kargo desteği sağlayın" dedi. Melike Sarıtaş, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerinde mutluluklarının arttığını, dedesiyle kapak toplamaya devam edeceklerini söyledi.