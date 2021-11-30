Dedeağaç'a ABD yığınağına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ABD ordusunun Yunanistan'ın Dedeağaç limanı üzerinden gerçekleştirdiği askeri sevkiyatın yakından takip edildiğini açıkladı. Kaynaklar,, ABD'nin Yunanistan'a büyük yığınak yapmadığını da bildirdi.

Haberler - NTV Haber 30.11.2021 - 12:47

Dedeağaç'a ABD yığınağına ilişkin açıklama
Foroğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Yunanistan'ın Dedeağaç  kentine askeri yığınak yapmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu bölgeye büyük bir yığınağın söz konusu olmadığını belirten kaynaklar, gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Askeri kaynaklar, ABD ordusunun Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlamak üzere lojistik ve muharip unsurlarını belirli bir rotasyonla Dedeağaça'a getirdiğini, sonra da geri intikalin aynı yöntemle yapıldığını belirtti.

F-35 VE F-16 GÖRÜŞMELERİ 

Yapılan açıklamada, ABD ile ilki ekim ayında yapılan F35 görüşmeleri de vardı. İkinci toplantının 2022 yılının başında Washington'da yapılacağını bildiren kaynaklar, 'nin F-16 tedariki konusundaki talebin nasıl sonuçlanacağının kongre süreci ile netleşeceğini belirtti. 

PKK/YPG'YE DESTEK SÜRÜYOR

Bakanlık kaynakları yapılan tüm uyarılara rağmen ABD'nin Suriye'nin Kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye desteğinin sürdüğüne vurgu yaptı.

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı ise 2021 yılının başından bu yana terörle mücadele operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2021 yılının başından bu yana 2529 teröristin,  Kasım ayında Suriye'de 22 olmak üzere toplam 169 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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