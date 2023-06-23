"Dedektif karga"nın getirdiği parmakların otopsi raporu çıktı | İki parmak da neşterle kesilmiş

CERRAHİ MÜDAHALEYLE Mİ KESİLDİ?



Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.



Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı.



Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.