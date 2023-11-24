Dedesinin mezarına uyuşturucu saklayan adama 15 yıl hapis

Samsun’da 6 Temmuz günü uyuşturucu operasyonu yapan polis, A.Ç. ve Cem A. isimli iki kişiyi bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. A.Ç. daha sonra serbest bırakıldı.
Cem A. ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“UYUŞTURUCU MEZARIN AYAK UCUNDA”
Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan Cem A. hakkında dava açıldı.
Davanın ikinci duruşmasında Cem A., dedesinin mezarına, içmek için uyuşturucu sakladığını itiraf etti.
Cem A. savunmasında, “Uyuşturucu madde Dereler köyündedir. Uyuşturucu da bu köyün mezarlığındadır, yani dedemin mezarındadır. Beyaz plastik kutunun içerisindedir ve yarım kiloya yakındır. Sakladığım madde de metanfetamindir. Bu dosyada yakalanan maddenin bir kısmını ben kendim içmek için oraya saklamıştım. Uyuşturucu madde mezarın ayakucunda.” dedi.
MEZARDA İNCELEME YAPILDI
Mahkeme heyeti mezarın incelenmesi için duruşmayı erteledi.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ekim’de Dereler Mezarlığı’ndaki Cem A.'nın dedesi M.A.’ya ait mezarı inceledi.
Mezarda, 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
“MADDENİN DAĞILIMI ENGELLENMİŞTİR”
Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Sanık Cem A.'nın avukatı Giray Güneş, “Müvekkil samimi beyanlarda bulunarak uyuşturucu maddenin yerini söyledi. Uyuşturucu madde, kolluk kuvvetlerince söylenen yerde bulundu. Uyuşturucu madde kullanım sınırının üzerindedir. Müvekkil bunun bulunmasını sağlayarak maddenin dağılımını engellemiştir ve hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık’ maddesinin uygulanması gerekmektedir” dedi.
15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Cem A.’ya “etkin pişmanlık” indirimi uygulanmayarak, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.
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