Dedesinin mezarına uyuşturucu saklayan adama 15 yıl hapis

Samsun’da 6 Temmuz günü uyuşturucu operasyonu yapan polis, A.Ç. ve Cem A. isimli iki kişiyi bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte yakaladı.



Gözaltına alınan A.Ç. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. A.Ç. daha sonra serbest bırakıldı.



Cem A. ise uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“UYUŞTURUCU MEZARIN AYAK UCUNDA”



Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan Cem A. hakkında dava açıldı.



Davanın ikinci duruşmasında Cem A., dedesinin mezarına, içmek için uyuşturucu sakladığını itiraf etti.



Cem A. savunmasında, “Uyuşturucu madde Dereler köyündedir. Uyuşturucu da bu köyün mezarlığındadır, yani dedemin mezarındadır. Beyaz plastik kutunun içerisindedir ve yarım kiloya yakındır. Sakladığım madde de metanfetamindir. Bu dosyada yakalanan maddenin bir kısmını ben kendim içmek için oraya saklamıştım. Uyuşturucu madde mezarın ayakucunda.” dedi.