Dedikoduları duydu, eski iş yerini bastı. 2'si ağır 4 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir tekstil atölyesinde iddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı.

Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.