Dedikoduları duydu, eski iş yerini bastı. 2'si ağır 4 yaralı
07.02.2026 19:11
Son Güncelleme: 07.02.2026 19:15
Adana'da eski çalıştığı iş yerini basan şahıs 4 kişiyi vurdu.
Adana'da eski çalıştığı tekstil atölyesine giden Ü.A., silahla 4 kişiyi vurdu. 2'si ağır yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir tekstil atölyesinde iddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı.
Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eski çalıştığı iş yerini basıp 4 kişiyi vuran şahıs çatıda yakalandı.
ÖZEL HAREKAT ÇATIDA YAKALADI
Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan yaralanan 4 kişiden E.G. ile M.C.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.