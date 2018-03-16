Dedikodularını yaptığı için babaannelerini öldürmüşler

Kayseri'de 6 yıl önce öldürülen kadının katil zanlısı oldukları ileri sürülen 2 kız torunundan biri ile cinayetten haberi olduğu değerlendirilen oğlu ve gelini gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesinin Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe B'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ve Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin yaklaşık 6 ay süren çalışmaları neticesinde, cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla kadının torunlarından F.B. (24) ile cinayetten haberi olduğu değerlendirilen oğlu F.B. (55) ve gelini S.B. (56) gözaltına alındı.

Yaşlı kadının torunu F.B'nin jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için kız kardeşiyle babaannelerini öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla aranan kadının diğer torunu R.K'nin ise cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği ve firari olduğu öğrenildi.