Deep Purple yeniden Türkiye'ye geliyor

Konuya ilişkin açıklamaya göre "Smoke On The Water", "Highway Star" "Burn", "Child in Time", "Soldier of Fortune", "Hurricane" ve "Perfect Strangers" gibi birçok şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.



Konser biletleri 20 Şubat saat 14.00'ten itibaren Passo üzerinden satışa sunulacak.



Londra'da 1967'de kurulan ve başta ünlü gitarist Ritchie Blackmore olmak üzere David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi isimleri bünyesinde barındıran Deep Purple, 50 yılı aşkın geçmişine 22 stüdyo albümü sığdırdı.



Grup, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5'inci sırada yer aldı.



Bundan önce 1998 ve 2001'de Türkiye'de konser veren grup Ian Gillan, Roger David Glover, Ian Paice, Steve Morse ve Don Airey’den oluşuyor.



Grup 2008 Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Efsane Ödülü'ne layık görülmüştü.



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