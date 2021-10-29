DeFacto 'Triko Koleksiyonu'nu yeni reklam yüzleri ile duyurdu

DeFacto, sezonun hit parçalarından oluşan “Triko Koleksiyonu”nu yeni reklam yüzleri Alina Boz ve Alp Navruz eşliğinde duyurdu.



DeFacto, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığına yönelik farkındalık yaratan “Doğa Kalp Ben” kampanyası kapsamındaki yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Firma, bu kez “Triko Kalp Ben” diyerek sonbahar ve kış gardıroplarının parçalarını mevsimle özdeşleşen tonlarda tasarladı.



Sürdürülebilir bir yaşam ve moda anlayışıyla kadın ve erkekler için tasarlanan koleksiyon, sonbahar ve kış mevsimini sıcak, şık ve konforlu geçirmek isteyenler için hazırlandı.



TRİKO KALP BEN İLE DOĞAYA DÖNÜŞ



Doğa dostu ve çevreye duyarlı kumaşlarla hazırlanan koleksiyonda kazaktan pantolona, elbiseden eteğe tüm ürünler yer alıyor. Koleksiyonda tercih edilen pastel ve nude detayların yanı sıra kızıl – kahve tonlarından, küllü sarıya, nötr bejden, isli siyaha kadar mevsime uygun doğal renkler kışın doğayla olan uyumunu ifade ediyor.