Define ararken göçükte can verdi: 10 metrelik çukur açmış

İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gittikleri arazide İbrahim Ayyıldız, A.Ç. E.U. ve M.S., iş makinesi ve çeşitli aletlerle kazı yapıp define ararken göçük oldu.



A.Ç., E.U. ve M.S. son anda kaçarken Ayyıldız ise toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan A.Ç., E.U. ve M.S. İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.



"Kaçak kazı yapmak" suçundan gözaltına alınan A.Ç., E.U. ve M.S.’nin, İznik Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin sürdüğü bildirildi



İbrahim Ayyıldız'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.



10 METRELİK ÇUKUR AÇMIŞLAR



Bu arada İbrahim Ayyıldız ve diğer 3 şüphelinin farklı şehirlerden geldiği ve yapılan kazıda 10 metrelik çukur açtığı belirtildi.