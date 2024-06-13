Define avcılarına jandarmadan suçüstü

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Define avcılarına jandarmadan suçüstü

'nın İznik ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde define arayışına giren M.A. ve A.A. adlı iki şüpheli kazı yapmak için kolları sıvadı.

için kazı yapan şüphelileri devriye atan jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Malzemelere el koyulurken 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheliler ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

31 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma operasyonu ile yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Define avcılarına jandarmadan suçüstü - 1

Dolandırıcılık ve tehdit gibi 31 ayrı suçtan aranan H.M.A.'yı (25) takibe alan ekipler, şüphelinin babasının evinde saklandığını öğrendi. Şüpheliye yönelik operasyon yapan ekipler, H.M.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi

Anne ve babasını dövdü: Pompalı tüfekle polise direndi

Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Spor salonunda dehşet: Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti

Spor salonunda dehşet: Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti

TMO silolarındaki patlamayla ilgili dava başladı

TMO silolarındaki patlamayla ilgili dava başladı

Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...