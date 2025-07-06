Define avcılarına suçüstü

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Define avcılarına suçüstü

'nin Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler; O.H. ve A.H.Y.'yi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayda kullanılan 1 adet kazma ,2 adet kürek, 1 adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 adet fişek ele geçirildi.

O.H. ile A.H.K. gözaltına alınırken O.H.'ye 6 bin 531 TL ceza uygulandı.

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