Define avcılarına suçüstü
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgeye gelen ekipler; O.H. ve A.H.Y.'yi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayda kullanılan 1 adet kazma ,2 adet kürek, 1 adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 adet fişek ele geçirildi.
O.H. ile A.H.K. gözaltına alınırken O.H.'ye 6 bin 531 TL ceza uygulandı.
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