Define bulmak için 30 metre kuyu kazdılar

Denizli'de define bulma hayali ile kaçak kazı yapan define avcıları, 30 metre derinliğinde kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.

Define bulmak için 30 metre kuyu kazdılar

’nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde kaçak kazı yapan kişiler olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Define avcılarını suçüstü yakalayan jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında da hayrete düştü.

Define avcılarının tarihi eser bulma umuduyla 30 metre derinliğine sahip kuyu kazdıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, M.Ç, A.D, ve O.D, gözaltına alındı.

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