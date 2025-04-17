Define diyerek kepçeyle tarlaya daldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde define bulmak amacıyla iş makineleri ile tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler B.K. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda bir iş makinesi, bir taşıyıcı TIR, bir pikap ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.