Define diyerek kepçeyle tarlaya daldılar
Jandarma ekipleri iş makinesiyle tarlada define amaçlı kaçak kazı yapan ekipleri dron ile tespit edip suç üstü yakaladı. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde define bulmak amacıyla iş makineleri ile tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Söz konusu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler B.K. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucunda bir iş makinesi, bir taşıyıcı TIR, bir pikap ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan iki şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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