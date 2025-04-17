Define diyerek kepçeyle tarlaya daldılar

Jandarma ekipleri iş makinesiyle tarlada define amaçlı kaçak kazı yapan ekipleri dron ile tespit edip suç üstü yakaladı. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Define diyerek kepçeyle tarlaya daldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde  bulmak amacıyla iş makineleri ile tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler B.K. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda bir iş makinesi, bir taşıyıcı TIR, bir pikap ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.

Define diyerek kepçeyle tarlaya daldılar - 1 Define bulmak amacıyla iş makineleri ile tarlada kaçak kazı

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan iki şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...