Define için girdikleri sarnıçta mahsur kaldılar

Karaman'ın Madenşehri köyünün sit alanı olan Karadağ Karanlıkdere bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içinde şahıslar olduğunu fark etti. Bölgeyi kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak için indikleri 25 metre derinlikteki sarnıçta halatları kopunca mahsur kaldıklarını belirledi.

Bölgeye AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi, kaçak defineciler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu mahsur kaldıkları sarnıçtan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.