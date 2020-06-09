Define için kazdığı çukura düşüp öldü

Gaziantep'te define aradığı ileri sürülen ve kazdığı çukura düşen bir kişi hayatını kaybetti.



İddiaya göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, çukur kazdığı esnada dengesini kaybederek düştü.



Çukura düşen Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. 50 yaşındaki Halil Durgun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alınırken şahsın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



UZMANLAR UYARDI: DEFİNECİLER İÇİN ÖNLEM ALINMALI