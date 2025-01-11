Definecilere suçüstü: 7 kişi gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Definecilere suçüstü: 7 kişi gözaltında


İl Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakıntaş Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir tarlada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ş. (70), H.D. (53), G.K. (48), M.E. (57), Y.K. (57), M.Y. (61) ve Z.İ'yi (50) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemeye de el konuldu.

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