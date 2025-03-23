Definecilere suçüstü: Kaçak kazı yapan iki kişi gözaltında

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Z.D. ve K.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine de el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.