Definecilere suçüstü: Kazak kazıya 10 gözaltı

Eskişehir'de Günyüzü ilçesinde iş makinesiyle define ararken yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Definecilere suçüstü: Kazak kazıya 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Günyüzü ilçesinde bazı kişilerin kaçak kazıyla aradığını bilgisine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, dedektör, su arama dedektör, 2 metal çubuk, dürbün ve kazıda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken, 5 kişi ise Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa’ muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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