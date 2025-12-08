Definecileri sigara izmaritindeki DNA ele verecek

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de ilginç bir olay meydana geldi.

Burdur'da Devlet Su İşleri'nin (DSİ) bahse konu köydeki çalışması nedeniyle bölgede bulunan bir kepçe, kimliği belirlemeyen şüpheliler tarafından gece saatlerinde çalındı.

Daha sonrasında şüpheliler tarafından 700 metre uzaklıktaki bölgeye götürülerek burada define arandı. Yaklaşık iki saat boyunca kepçeyi kullanan şüpheliler daha sonrasında kepçeyi aldıkları yere bırakarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık kepçedeki takip cihazı sayesinde ortaya çıktı.

MEZARLIĞI KAZMIŞLAR

DSİ ekipleri tarafından durum ilk olarak jandarma bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sayesinde köyde yapılan çalışmada görevli ve kepçeyi kullanan DSİ personelinin ifadesine başvuruldu. İfadede personel durumdan haberinin olmadığını belirtirken şüphelilerin bir mezarlığı kazdığı ve bir define bulamadıkları öğrenildi.

SİGARADAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Kazı çalışmasının yapıldığı yerde olayı gerçekleştiren şüphelilere ait olduğu düşünen sigara izmaritleri bulundu.

Bu izmaritlerden çıkacak DNA testinin ardından olayı kimin gerçekleştirdiği tespit edileceği belirtildi.