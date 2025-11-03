Definenin peşine düştüler, suçüstü yakalandılar

Kaçak kazıya ilişkin mücadele devam ediyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.



Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.