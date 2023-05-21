Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il sınırları içerisinde?

24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı. Peki, Defne Devlet Hastanesi nerede?

Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il sınırları içerisinde?

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri 'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il sınırları içerisinde? - 1

DEFNE İLÇESİ HAKKINDA

Defne, Hatay'da Antakya'nın güneyinde yer alan ilçedir. 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. İlçe, Hatay Merkezi ikiye bölünerek meydana getirilmiştir ve parçalardan güneyde yer alan Defne ilçesi olarak adlandırılmıştır.

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