Defne Devlet Hastanesi'nde hamile hekime saldıran kişi gözaltında

Olay, dün gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesini istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle hamile hekimi dövdü. Aldığı darbelerle gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

BAKAN KOCA: ÇOK ÜZGÜNÜZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?"