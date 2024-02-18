Defne Kayalar Savcı İclal karakteriyle Yargı'da (Defne Kayalar kimdir?)

Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen "İclal Savcı" olarak izleyici karşısına çıkacak.



Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali’nde "Aniden" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Kayalar, her bölümü heyecanla beklenen Yargı dizisinde "İclal Savcı" karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı’nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Defne Kayalar 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.



2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri hâline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.