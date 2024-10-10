Defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Defne toplamak için ormanlık alana gittiği öğrenilen kadının akşam saatlerinde evine gelmediğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kül Barajı mevkisindeki ormanlık alana çok sayıda jandarma, JASAT, arama kurtarma köpeği, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek bölgeye giriş çıkış yapan sürücülere kayıp kadın hakkında bilgi sordu.



Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarının sonucunda Hayriye Akbaba, kayıp ihbarından yaklaşık 16 saat sonra jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu. İlk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.